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Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 18:44 | Son Güncelleme 7 saat önce

Siirt kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan Hanefi N. adlı uzman çavuş ağır yaralandı. Son dakika habere göre, uzman çavuşun yaralandığı olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bugün saat 18.00 sıralarında, Güres Caddesi'nde, henüz kimliği açıklanmayan uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan uzman çavuş, çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı, kentin tüm giriş- çıkışları kontrol altına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Güres Caddesinde, Hanefi N. adlı uzman çavuşun silahla yaralanması olayı ile ilgili düzenlenen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA/İHA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt silahlı saldırı Uzman Çavuş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hala bu gençlere silah vermiyorlar ?????
Allah şifa versin. Bitmeyecek bu olaylar
tedbirler her olay sonrasımı gerçekleşmesimi gerekiyor.Askeri yaşatki devlet yaşasın.vatan var olsun.
akp şiddetle kınar artık
ceza uygulanacak tererüstün geride kalanları yaşaması imkansız artık
NE OLUYOR KARDEŞİM GÜREŞ CADDESİNİN BİR ALT SOKAĞINDA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VAR ÜST SOKAĞINDA POLİS MERKEZİ VAR EMNİYET UYUKLUYORMUKİ TERÖRİST ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK KAÇIYOR ANLAYAMADIM VALİLİK DİPLERİNDE ADLİYE DİPLERİNDE TERÖRİSTLER ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR.
fakirler fakirleri öldürüyor. olan gene fakire oluyor.
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