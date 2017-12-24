Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı!

Bugün saat 18.00 sıralarında, Güres Caddesi'nde, henüz kimliği açıklanmayan uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan uzman çavuş, çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı, kentin tüm giriş- çıkışları kontrol altına alındı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Güres Caddesinde, Hanefi N. adlı uzman çavuşun silahla yaralanması olayı ile ilgili düzenlenen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA/İHA
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