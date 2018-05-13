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Siirt'te "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

Baykan Kaymakamı Cuma Çotu: - "Bizler gelmiş geçmiş insanlar arasında annesini belki de en çok sevenlerden olan Veysel Karani Hazretlerinin şehrindeyiz"

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği öncülüğünde, Baykan Kaymakamlığı ve Veysel Karani Belediyesince "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" etkinliği düzenlendi.

Veysel Karani beldesindeki bir düğün salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından ilahiler ve şiir dinletisiyle devam etti.

Kaymakam Cuma Çotu, etkinlikte yaptığı konuşmada, anne ve anne adaylarının gününü kutladı.

Anneler Günü'nü anlamlı kılan başka bir hususun varlığına dikkati çeken Çotu, "Bizler gelmiş geçmiş insanlar arasında annesini belki de en çok sevenlerden olan Veysel Karani Hazretlerinin şehrindeyiz. Allah ondan ve annesini seven her kuldan razı olsun." dedi.

Semazen eşliğinde Grup Dergah'ın seslendirdiği ilahiler ve İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül'ün söyleşisinin ardından Abdurrahman Önül konser verdi.

Etkinliğe, Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü baykan Siirt Veysel Karani

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