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Siirt'te yıldırım düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Siirt'te yıldırım düştü: 2 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt’in Kurtalan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Eyüp Aksünger ve Bekir Yeşilbaş’ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

Çevredekilerin yardımıyla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Yeşilbaş ve Aksünger, tedavi altına alındı.

İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Yıldırım

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