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Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 05:10 | Son Güncelleme

Eruh ilçesindeki terör saldırısında yaralanarak tedavi altına alınan üç askerden biri şehit oldu - Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda, biri ağır olmak üzere üç asker yaralandı.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden durumu ağır olan biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

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