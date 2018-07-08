Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kurtalan yolu üzeri Siirt-Eruh kavşağında Fatih Erdem İnce yönetimindeki 46 HG 667, Yunus Emre Dirikolu yönetimindeki 56 AAB 546 ve Fatih Akkoyun yönetiminde 56 AZ 400 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, sürücüler İnce (32) ve Dirikolu (20) ile araçlarda bulunan Humeyra (19), Ümran (22), Fatma Sena (5) ve Zeynep Ela İnce (1) ile Fatmanur Ören (23) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Bu arada yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!
Korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı
Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum