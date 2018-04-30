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Siirt'teki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılanması sürüdürülüyor

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı tabur komutanı eski Siirt 3.Komando Tugay Komutanlığı 1. komando tabur komutanı kurmay yarbay Coşkun Karğın'ın Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada Başbakanlık adına avukat Sinem Çalapkulu Aslan, bazı tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Olay günü, dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi emri üzerine helikopter pistinde plastik kelepçeyle beklediği mütalaada yer alan eski yarbay Çoşkun Karğın savunma yaptı.

Karğın, o gün kente gelmesi beklenen Temel için karşılama hazırlıkları yaptıklarını ve bu hazırlıkların derdest etmeye yönelik olmadığını iddia etti.

Temel'in derdest edilmesine ilişkin emir almadığı gibi hiç kimseye de emir vermediğini öne süren Karğın, beraatini istedi.

Duruşma, diğer sanıklar ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmalarıyla 2 Mayıs'ta devam edecek.

- 309 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

Mütalaada, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, eski Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı kurmay yarbay Coşkun Karğın'ın da aralarında bulunduğu 309 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, bir sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması, 22 sanığın ise beraati talep edilmişti.

Şimşek, Erkiletlioğlu, Metin ve Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

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duruşma FETÖ Siirt

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