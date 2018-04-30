Siirt'teki darbe girişimi davası

Olay günü, dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi emri üzerine helikopter pistinde plastik kelepçeyle beklediği mütalaada yer alan eski yarbay Çoşkun Karğın savunma yaptı.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı tabur komutanı eski Siirt 3.Komando Tugay Komutanlığı 1. komando tabur komutanı kurmay yarbay Coşkun Karğın'ın Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada Başbakanlık adına avukat Sinem Çalapkulu Aslan, bazı tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Karğın, o gün kente gelmesi beklenen Temel için karşılama hazırlıkları yaptıklarını ve bu hazırlıkların derdest etmeye yönelik olmadığını iddia etti.

Temel'in derdest edilmesine ilişkin emir almadığı gibi hiç kimseye de emir vermediğini öne süren Karğın, beraatini istedi.

Duruşma, diğer sanıklar ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmalarıyla 2 Mayıs'ta devam edecek.

- 309 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

Mütalaada, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, eski Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı kurmay yarbay Coşkun Karğın'ın da aralarında bulunduğu 309 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, bir sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması, 22 sanığın ise beraati talep edilmişti.

Şimşek, Erkiletlioğlu, Metin ve Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

