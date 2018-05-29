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Siirt'teki darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6'sı ağırlaştırılmış müebbet, 5'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı 1. komando tabur komutanı kurmay yarbay Coşkun Karğın da Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada Başbakanlık adına avukat Sinem Çalapkulu Aslan, bazı tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Duruşmaya yaklaşık bir saat ara veren mahkeme heyeti, davayı karara bağladı.

- Sanıklardan 11'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddiasıyla "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, eski Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı kurmay yarbay Coşkun Karğın, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akbulak, eski öğretmen Oğuzhan Tezcan ağırlaştırılmış müebbet, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Keleş, eski Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık, eski kurmay binbaşı Ertuğrul Çizmaz, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu'nun ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 70 sanığın cezasında indirime giderek, 12 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmalarını kararlaştırdı.

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