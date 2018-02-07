Siirt'teki FETÖ davası

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 92'si tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.
Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşma, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti.
Sanık Çehreli'nin avukatı Cahit Hasdemir, darbe girişiminin yaşandığı geceye işaret ederek, müvekkilinin komutasında Siirt'e gelen taburun darbe girişimi için değil, meskun mahal operasyonu için geldiğini öne sürerek, taburun yanında getirdiği malzemelerin de bunu gösterdiğini savundu.
Çehreli'nin olay gecesine ait görüntülerde yer alan, "Gösterdiğiniz haberlerin hepsi yalan haber. Gerçekleri söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri sizler için, demokrasi için yönetime el koymuştur." şeklindeki anonsuna değinen Hasdemir, 10 saniyelik bir anonstan yola çıkarak Çehreli'nin "darbeci" olarak ilan edilmesinin doğru olmadığını iddia etti.
Savunmasına, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri saygıyla andığını belirterek başlayan eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin ile 15 sanığın avukatı Mustafa Güler ise 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananlara ilişkin darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianameyi eleştirdi.
Darbe girişimine ilişkin bir plan bulunduğunu fakat o planın iddianamede yer almadığını öne süren Güler, farklı bir ilde görülen dava kapsamında verilen ifadelerden örnekler vererek, sözünü ettiği planın, askerlerin valilik önüne gelmesi değil, Siirt'ten 600 askerin uçakla Ankara'ya götürülmesi olduğunu iddia etti.
İfadelere göre, askerlerin Ankara'ya götürme planının darbe girişiminden bir hafta önce planlandığını ileri süren Güler, iddia makamının bu konuyu dikkate alarak üzerinde durması gerektiğini öne sürdü.
Askerlerin komando olarak görev yaptığını ve verilen emirleri yerine getirmek zorunda olduklarını savunan Güler, darbe girişiminden haberi olmayanların değil, 600 askerin Ankara'ya götürülmesi planını hazırlayanların tespit edilmesinin önemli olduğunu iddia etti.
Duruşmaya yarın sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edilecek.
Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.
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