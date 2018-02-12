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Siirt'teki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik binasını ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 92'si tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin'in Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Tanık beyanlarına ilişkin savunma yapan sanıklar, üzerilerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın, sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ Siirt

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