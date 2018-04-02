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Siirt'teki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 20:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları öne sürülen ve aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Valilik binasını ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, sanıklar ile avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaya başladı.

Duruşma yarın sanıklar ile avukatlarının savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

- 309 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

Mütalaada, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı yarbay Coşkun Kargın'ın da aralarında bulunduğu 309 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, bir sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, 22 sanığın ise beraati talep edilmişti.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi dava FETÖ Siirt

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