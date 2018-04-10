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Siirt'teki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Valilik binasını ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, Başbakanlık adına avukat Engin Birgül, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada Erkiletlioğlu mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Duruşma, yarın Erkiletlioğlu ve diğer sanıklar ile avukatlarının savunmalarıyla sürecek.

- 309 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

Mütalaada, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı yarbay Coşkun Kargın'ın da aralarında bulunduğu 309 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, bir sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması, 22 sanığın ise beraati talep edilmişti.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ Siirt

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