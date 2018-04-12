Siirt'teki FETÖ davası

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde valilik binasını ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in katılmadığı duruşmada, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Başbakanlık adına avukat Engin Birgül, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Duruşmanın sabahki bölümünde, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları mütalaaya ilişkin savunma yaparken, öğleden sonraki bölümü ise sistemdeki arıza nedeniyle yapılamadı.