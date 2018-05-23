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Siirt'teki hava destekli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timleri ve güvenlik korucularının da katılımıyla Siirt-Bitlis sınırındaki Tandır Dağı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Tandır bölgesinde dün düzenlenen operasyonda örgütün sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Kendal" kod adlı Adnan Çelik'in de aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
baykan Siirt terör operasyonu

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