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Siirt'teki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Siirt'te 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Çavuş Dut (25), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Siirt terör

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