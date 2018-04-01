Siirt'teki terör saldırısı

Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.
Şehit Emre Dut'un (25) naaşı, askeri uçakla getirildiği Konya Havalimanı'nda AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Hüsnüye Erdoğan ile askeri erkan tarafından karşılandı.
Dut'un Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınarak Ereğli ilçesine gönderildi.
Şehit Dut'un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Meydanbaşı Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.
Ormanardı köyü mevkisinde 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker de yaralanmıştı.
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