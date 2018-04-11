Siirt'teki terör saldırısı

"Bana çocuğun şehit oldu dediler, benim en mutlu günüm o gün oldu" diyen Gökçe, "Ben daima devletimin yanındayım. Kesinlikle PKK terör örgütü demesin ben onlardan 6 kişi aldım. Bunlardan daha 38 kişi var, yolda da 3 kişi var. Allah'a şükürler olsun halen dimdik ayaktayız ve ayakta kalacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, beraberinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Siirt Gazi Şehit Güvenlik Korucuları ve Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı Kazım Ensarioğlu, Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu ile Ekmekçiler köyüne geçen Sözen, 30 Mart'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen güvenlik korucularının yakınlarıyla görüştü.

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 güvenlik korucusundan Nevzat Gökçe'nin babası Yahya Gökçe, "Çocuğumun şehit olduğunu duyduğumda en mutlu günüm o gündü" dedi.

Sözen beraberindekiler daha sonra diğer şehit korucuların yakınlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sözen, terör örgütü PKK'nın hain ve kalleş saldırılarını lanetlediklerini söyledi.

Bu saldırıların kendilerini hiçbir zaman yıldırmayacağını kaydeden Sözen, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin çocuklarının boynunu bükük bırakanları Allah kahretsin. Bunların Kürtlükle Müslümanlıkla alakası yoktur. Bunlar ne Kürttürler ne Müslümandırlar. Bunlar dinsiz, imansız, ateist, Avrupa Birliğinin Haçlı zihniyetinin, Amerika'nın, Filistin'e zulüm eden İsrail'in ülkemizin kalkınmasını engellemesi için kullandıkları maşadırlar. Türkiye'nin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyen şer güçlerdir. Onun için biz şimdiye kadar olduğu gibi bugün de PKK terör örgütü ve onların siyasi uzantılarını da asla temsilci olarak kabul etmiyoruz, Allah onları kahretsin."

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe ile Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.