HABER

Sık sık kaza olan bulvarda önlem alınmasını istiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de, br süredir Alsancak'tan Konak'a tek yön olarak kullanılan Cumhuriyet Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen ve yol ortasındaki refüj sebebiyle trafiğin çift yönlü aktığını düşünen yayalar, araçların çarpmasıyla yaralanıyor.

Sık sık kaza olan bulvarda önlem alınmasını istiyorlar

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, br süredir Alsancak'tan Konak'a tek yön olarak kullanılan Cumhuriyet Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen ve yol ortasındaki refüj sebebiyle trafiğin çift yönlü aktığını düşünen yayalar, araçların çarpmasıyla yaralanıyor. Bölgede aynı sebeple meydana gelen kazalardan 3'ü, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülenirken, çevredeki esnaf bu duruma önlem alınmazsa başka kazaların da yaşanacağını söyledi.
Konak tramvayı nedeniyle yapılan trafik güzergahı düzenlemesi kapsamında bir süredir Alsancak'tan Konak'a tek yön kullanılan Cumhuriyet Bulvarı'nın ortasında bulunan refüj sebebiyle trafiğin çift yönlü aktığı yanılgısına kapılan birçok yaya, yolun karşısına geçerken sağdan gelen araçları göz ardı edip, soluna bakmakla yetiniyor. Özellikle Pasaport İskelesi'ne çıkan mevkide, birçok yaya araçların çarpmasıyla yaralanıyor. Onlarca kazanın önüne ise sürücülerin ya da yayaların son anda gösterdikleri refleks sayesinde geçiliyor.
Yayaların yaklaşık 50 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmaları için asılan tabelaların yetersiz olduğunu dile getiren çevre esnafı, trafik ışığı ya da kasis gibi önemler alınmadığı sürece yayaların direkt hedef olduğunu söyledi. Esnaf, son olarak geçen perşembe günü meydana gelen ve otomobilin çarpması sonucu bir kadının yaralanıp hastaneye kaldırılmasına sebep olan kazanın ardından, söz konusu tehlikeye dikkat çekmek için kalabalık bir grup halinde kısa süreliğine yolu kapattı.
Av malzemeleri ticaretiyle uğraşan Suat Can Tokgöz, insanları sürekli sağ tarafa bakmaları konusunda uyardıklarını belirterek, "Buradaki tüm esnaf panik atak oldu. Her hafta muhakkak bir kaza oluyor ve bir o kadar da son anda atlatılıyor. Buraya ya trafik ışığı konulması ya da kasis yapılması gerektiğini dile getirmemize rağmen hiç kimse bu yolla ilgilenmiyor" dedi.
Giyim eşyası satan bir diğer esnaf Bayram Çınar ise, her hafta şahit oldukları kazaların kendilerini üzdüğünü ve can güvenliğinin olmadığını vurgulayarak, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istediklerini söyledi.
Öte yandan, geçen cuma günü ve dün aynı sebeplerden ötürü meydana gelen ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan 3 farklı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Sık sık kaza olan bulvarda önlem alınmasını istiyorlarSık sık kaza olan bulvarda önlem alınmasını istiyorlarSık sık kaza olan bulvarda önlem alınmasını istiyorlarSık sık kaza olan bulvarda önlem alınmasını istiyorlar

HDP'nin anketinden o isim çıktıHDP'nin anketinden o isim çıktı
İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
700 kişinin katili İzmir'de yakalandı700 kişinin katili İzmir'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.