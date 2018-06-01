Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

İyi bir giyinme tarzına sahip olan kadınların kilosu ya da fiziği her nasıl olursa olsun, kombinlerini içinde şık ve zarif görünürler. Bu konuda moda da kadınların destekçisi olarak, giyim tarzına önem gösteren kadınların bu tutumlarından dolayı modadan dan bayanların beğenisine göre kadın giyim seçeneklerini zenginleştirmektedir. Kadın giyim modası erkek giyim modasına göre biraz daha geniş seçeneklerde bayanların beğenisine sunulmuştur. Tesettür giyim içerisinde istediğiniz tarzı seçerek kullanım sağlayabilirsiniz. Spor model sevenler için de uygun elbise modelleri bulunmaktadır. Ayrıca abiye modelleri özel tasarımları ile dikkat çekicidir. Abiye seçimlerinde mutlaka bedeninize uygun olanları tercih etmeye özen gösterin. Bu sayede şıklığınızın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tarz Olmak İstiyorsanız, Tesettür Modasından Uzak Kalmayın



Evde, işte, ofiste, özel davetlerde, çarşıda ve hatta sokaklar da bile dikkat çekmek isteyen kadınlar giyimlerine çok özen göstermektedir. Birkaç dönemdir de kadınlar tesettür giyim modasına merak salmış ve tesettür giyim tasarımcı ve markaların hazırladıkları koleksiyonlara yoğun ilgi gösterir oldular. Bu doğrultuda bayanlar, katıldıkları özel etkinlik ve davetlerde şık ve zarif bir görünüme sahip olabilmek için bayanlar koleksiyonlarında yeni sezon için hazırlanan tesettür abiye modellerine yer veriyor. Tesettür abiyeler de tıpkı tesettür elbise modelleri gibi tek parça halinde özel tasarımlar ile tasarlanıp bayanların beğenisine sunulmaktadır. Tercihlerini tesettür giyim tarzından yana kullanan muhafazakâr kadınlar ise bu özel tasarımlarda yaşına zevkine ve vücut ölçüsüne uygun abiye modellerinden birini tercih ederek, özel davet ve etkinliklerinden en güzel kadın olma fırsatını yakalıyor.

Özel Davet ve Organizasyonlar İçin Abiye Seçimi



Tesettür elbise modellerine göre biraz daha ayrıntılı tasarımlara sahip olan tesettür abiye modelleri modern tasarımları ile tesettür giyim modasının en önemli kıyafeti olduğundan dolayı bayanlar özel davet ve organizasyonlarında tercihlerini abiye modellerinden yana kullanıyorlar. Dikkat çekici modern tasarımlara sahip olan dantel detaylı tesettür abiye modeller ise bu doğrultuda bayanların ilgi odağı olmuş durumda… Geniş renk seçenekleri arasında; fuşya, kırmızı, kremi, mavi, beyaz gibi daha pek çok canlı renklere karşılamak mümkün oluyor. Tek parça tasarımlara sahip olan tesettür abiyeler aynı zamanda isteğe bağlı olarak üzerine kısa ceketler ile bolero tarzı kombinler yapma imkânı sunuyor. Çoğu modelleri de iki farklı renk ile iki farklı elbise görünümünde bayanların tercihine sunulmuyor. Bu modellerde çoğunlukla kullanılan renkler; mor ve bordo gibi asil ve koyu renkler ile bebe mavisi ve pudra gibi göz alıcı renkler oluyor.

Jileli Elbise Modelleri



Tesettür giyimde farklı olmak ve bir prenses gibi görünmek istiyorsanız mutlaka jileli modellerin ayrıcalığından yararlanmalısınız. Bu modeller de keskin çizgiler ön plana çıkıyor. Ayrıca tasarım olarak da üst seviyede yer alması ayrı bir avantaj taşıyor. Elbise üzerinde ince detaylar göze çarpıyor. Bu da modelin görsel seviyesine etki ediyor. Özel tasarıma sahip olmasının yanı sıra özel günlerde tercih edebileceğiniz model olarak da karşınıza çıkıyor. Özel bir eşarp ile kaliteli bir görsel elde edebilirsiniz. Özel günlerinizde tesettür şıklığınız ile ön planda yer almak isterseniz bu modelin size sunduğu kaliteden yararlanabilirsiniz. Fransız Dantelli Abiye Modelleri



Fransız dantelli kemerli elbise modelleri zarif ve estetik görseli ile size yardımcı olacak abiye modelleri arasında bulunuyor. Etek kısmında bulunan danteller oldukça şık tasarıma sahiptir. Belinde yer alan kemer ise ince görünmenize de yardımcı olur. Ayrıca kol kısmında da danteller bulunuyor. Buda modelin havasına zenginlik katıyor. Modelde renk seçeneği de bulunuyor. İstediğiniz tarz seçim yapabilir ve kaliteli bir kullanım sağlayabilirsiniz. Fransız danteli estetik görünmek isteyenler için kaliteli bir model olacaktır. Bu tarz bir model gündelik kullanım için de uygundur. Hem özel günlerde hem de gündelik kıyafet olarak kullanım oluşturabilirsiniz.

Abiye Modellerinde Renk Seçimi



Tesettür abiye modellerinde renk seçimi yapacağınız zaman mutlaka canlı renk tonlarına önem verin. Bu gideceğiniz organizasyona göre de değişkenlik gösterebilir. Gideceğiniz konsept ağır bir içerik içeriyor ise buna uygun olarak daha ağır renklerde tercihte bulunabilirsiniz. Ancak düğün ve benzeri bir organizasyon için mutlaka canlı renk tonlarını tercih edin. Bu sayede daha estetik bir tasarım oluşmasını sağlayabilirsiniz. Abiye modelleri renk seçimi yaptıktan sonra şal seçimini de özenle yapmanız gerekiyor. Seçilen şal rengi abiye ile uyumlu olması gerekir. Bu sayede görsel kombinin üst seviyede olmasını sağlayabilirsiniz. Yaz Ayına Özel Abiye Modelleri



Yaz ayında rahatlıkla kullanım sağlayabileceğiniz abiye modelleri içerisinde estetik tasarımı ile ön plana çıkan dantelli bolerolu tesettür abiyeler şık bir seçim olacaktır. Zarif görünmek isteyenler için ideal bir seçim olması da avantaj taşıyor. Yaz ayları için özel olarak tasarlanan modellerin renkleri de oldukça canlıdır. İnci kuşaklı abiye modellerinin etek kısmı da özel tasarıma sahip olduğundan dolayı giydiğinizde zarifliğinizi ön plana taşır. Şal kombinli güpürlü modeller ise sizi prensesliğe taşıyacak tasarıma sahiptir. Bu tarz modeller seçerek özel günlerinizde kullanım sağlayabilirsiniz.