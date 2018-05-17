Şikayetinden vazgeçmek için Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptırdı

Antalya'da yaşayan Suriyeli, kendisini dolandırdığını iddia ettiği yine Suriye uyruklu zanlı ile Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması şartıyla uzlaşma sağladı.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli M.O, kendisini dolandırdığı iddiasıyla aynı ülke vatandaşı B.M'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, B.M. hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma aşamasında taraflar uzlaşma talebinde bulununca dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirildi.
Müşteki M.O, mağduriyetinin giderilmesi için şüpheli B.M'den alacağı bin liranın 500 lirasının kendisine verilmesini, 500 liranın ise Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılmasını talep etti.
Uzlaşma şartını kabul eden B.M. Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunarak, ceza almaktan kurtuldu.
M.O, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adaletine güvendiğini söyledi.
Topraklarından uzakta dahi olsalar Türk adaletinin kendilerine vatandaşları gibi muamele ettiğini ifade eden M.O, "Haklarımı savunduğu, mahkeme olmadan alacağıma kavuştuğum için herkese teşekkür ederim. Ayrıca şüphelinin bana vermesi gereken paranın bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamasını istedim. Türk askerine bir nebze destek olmak beni mutlu etti." dedi.
Şüpheli B.M. ise Mehmetçik Vakfı'na yapılan bağışın faydalı, yararlı ve anlamlı olduğunu
düşündüğünü ve mahkemeye gitmeden sorun çözüldüğü için de mutlu olduğunu aktardı.
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