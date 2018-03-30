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"Şike davası" hakimi sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

Bursa'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda yakalanan 14'ü firari 20 şüpheli arasında, hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Ş. de bulunuyor

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında "şike davası" hakiminin de bulunduğu 14'ü firari, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yöneticisi ve üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında farklı illerin cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerince yakalama kararı çıkartılan şüpheli ve sanıklara yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, bu kişilerin kamuoyunda "gaybubet evleri" olarak bilinen "hücre evleri"nde saklandıklarının ve buralarda örgütsel faaliyetlerine devam ettiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Ş. ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalandı. Hikmet Ş'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.

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