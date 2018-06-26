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Sıkıştığı çatıdan kurtulan güvercini kedi kaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:13 | Son Güncelleme

BOLU'da, bir apartmanın çatısına ayağı sıkışan güvercin çırpınarak kurtuldu.

Sıkıştığı çatıdan kurtulan güvercini kedi kaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, bir apartmanın çatısına ayağı sıkışan güvercin çırpınarak kurtuldu. Yere konan güvercini kedi kaptı.
Tabaklar Mahallesi Akbaba Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına ayağı sıkışan güvercini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveni apartmanın çatısına yetmedi. Ekipler, daha uzun bir merdivenle gelmek üzere sokaktan ayrıldı. Bir süre çırpınan güvercin sıkıştığı yerden kurtularak yere kondu. Bu sırada kedi, güvercini kapıp, hızla uzaklaştı. Olay yerine yakın bir yerdeki bahçeye ağzındaki güvercinle kaçan kedi, vatandaşlar tarafından dakikalarca aranmasına rağmen bulunamadı.

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Sıkıştığı çatıdan kurtulan güvercini kedi kaptıSıkıştığı çatıdan kurtulan güvercini kedi kaptıSıkıştığı çatıdan kurtulan güvercini kedi kaptı

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