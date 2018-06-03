"Sıklet farkı çok büyük"

TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ben spor bakımından söylersem, bu adaylar sayın Cumhurbaşkanımızın sıkletinde değiller. Yani karşısında 12 tane seçim kaybetmişler ve karşılarında bir olimpiyat şampiyonu var. 12 tane seçim kazanmış devasa projelere imza atmış bir lider var cumhurbaşkanı adayı var. Karşısında da kendi partisinde bile seçim kazanamamış, partinin başına seçilememiş bir aday. Öbür taraftan diğer adaylar için de çok fazla söyleyebilecek bir şey yok." dedi. Bakan Bak, bazı temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Mehmet Ceylan'ı ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'a yeni bir stat yapılması konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek, 1 milyonluk nüfusa sahip bu önemli kente yakışır bir stat yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu ifade eden Bak, 24 Haziran'daki seçimlerde Tekirdağ'dan güçlü bir destek beklediklerini anlattı.

- "Kimsesizlerin kimsesi bir lider var" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il il dolaştığını hatırlatan Bak, "AK Parti eserleriyle konuşuyor. Seçim beyannamesini açıkladığında 340 sayfaya ulaşan toplunun bütün katmanlarını, bireylerini içeren bir seçim beyannamesi ve burada her şeyi görebiliyoruz. Ayrıca 146 tane büyük proje var. Bu projeler, bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı planlanmış, bir kısmı ihalesi yapılmış, planlaması yapılmış ve başlamış projeler. Bunların hepsi, ülkemizin büyümesi, gelişmesi için, büyüyen güçlü Türkiye için önemli projeler." dedi. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dev projelere imza attığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşısında da yapılan büyük projeleri engellemeye çalışan, 'yaptırmayız, onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız, otomobili yaptırmayız, işte TİKA'yı kapatırız, şunu kapatırız' gibi söylemler içinde olan ama projesi olmayan adaylar var. Tabii milletimiz bunu değerlendirecek. Tabii ben spor bakımından söylersem, bu adaylar sayın Cumhurbaşkanımızın sıkletinde değiller. Yani karşısında 12 tane seçim kaybetmişler ve karşılarında bir olimpiyat şampiyonu var. 12 tane seçim kazanmış, devasa projelere imza atmış bir lider var, cumhurbaşkanı adayı var. Karşısında da kendi partisinde bile seçim kazanamamış, partinin başına seçilememiş bir aday. Öbür taraftan diğer adaylar için de çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. O yüzden sıklet farkı çok büyük ama eserler ortada. AK Parti'nin ortaya koyduğu eserler ortada. Kararlı bir lider var. Dünya mazlumlarının sesi, kimsesizlerin kimsesi bir lider var. Biz milletimizin yine sayın Cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye destek vereceğine yürekten inanıyoruz. Her zaman AK Parti'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın siyasetinde verdiği sözü tutmak var ve bu noktada da bu zamana kadar bu adımlarını böyle atmıştır ve gücünü milletten almaktadır. Dışarıdan veya başkalarının oyuncağı değildir kararlarını kendisi alır, milletle beraber alır."

- "Türkiye büyük organizasyonları gerçekleştirebilecek güçte" AK Parti'nin Türkiye için çok önemli işler yaptığını aktaran Bak, kendilerinden önce gençlere ve spora yönelik 79 yılda bin 575 tesis yapıldığını, son 16 yılda ise yapılan tesis sayısının 2 bini geçtiğini dile getirdi. Bak, Türk sporunun her geçen gün daha da geliştiğini söyleyerek, "Türk sporunun gelişmesindeki en son gösterge de 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olması. Ondan önce de 2019'da Süper Kupa finali yine İstanbul'da oynanacak. Bunlar nereden geliyor? Türk sporuna yapılan devasa yatırımlar, devasa stadyumlar, spor salonlarından geliyor. Türkiye pek çok büyük organizasyonu gerçekleştirebilecek kapasitede ve güçte." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün kongresinin yapıldığının anımsatılması üzerine, "Fenerbahçe, Türk sporu için önemli bir kulüp. Orada delegeler tarafından karar verilecek. İnşallah Türk sporu ve futbolu için önemli bir sonuç olur." ifadelerini kullandı.