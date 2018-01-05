Silah ve sopalarla bastıkları büfenin sahibini öldüresiye dövdüler!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, büfe işleten E.Y.'nin dükkanı, ellerinde sopa ve tabanca olan 11 kişi tarafından basıldı. Camları kırarak, büfeye giren 6 kişinin 1 dakika süren sopalı saldırısında E.Y.'nin parmakları kırıldı, kafatasında çatlaklar oluştu.

E.Y.'yi borcunu ödemediği iddasıyla öldüresiye döven saldırganlar, olayın ardından kaçarken, büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, Batman yolunda büfe işleten evli ve 1 çocuk babası 37 yaşındaki E.Y., geçen çarşamba akşamı iş yerinde tek başına otururken, büfenin önüne 11 kişi gelen ve bazılarının yüzü maskeli olan 6 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

BÜFE SAHİBİNİ ARALARINA ALIP DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Borç yüzünden iş yerini bastığı öğrenilen saldırganlar, camları sopalarla kırarak, girdikleri büfede E.Y.'yi aralarına alıp, dövdü. Yere düşen E.Y.'ye vurmaya devam eden saldırganlar, büfeye de sopalarla zarar verdi. Yaklaşık 1 dakika boyunca 6 kişinin sopalı, yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan E.Y., iş yerindeki dar bir alana sığınarak, saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.