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Silah ve sopalarla bastıkları büfenin sahibini öldüresiye dövdüler!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 12:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Borcunu ödemediği iddiasıyla E. Y.'nin işlettiği büfeyi basan sopalı ve silahlı 11 kişi, E. Y.'ye saldırdı. Parmakları kırılan, kafatasında çatlaklar oluşan E. Y.'ye yardıma gelen komşu da saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansıdı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, büfe işleten E.Y.'nin dükkanı, ellerinde sopa ve tabanca olan 11 kişi tarafından basıldı. Camları kırarak, büfeye giren 6 kişinin 1 dakika süren sopalı saldırısında E.Y.'nin parmakları kırıldı, kafatasında çatlaklar oluştu.

E.Y.'yi borcunu ödemediği iddasıyla öldüresiye döven saldırganlar, olayın ardından kaçarken, büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, Batman yolunda büfe işleten evli ve 1 çocuk babası 37 yaşındaki E.Y., geçen çarşamba akşamı iş yerinde tek başına otururken, büfenin önüne 11 kişi gelen ve bazılarının yüzü maskeli olan 6 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

BÜFE SAHİBİNİ ARALARINA ALIP DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Borç yüzünden iş yerini bastığı öğrenilen saldırganlar, camları sopalarla kırarak, girdikleri büfede E.Y.'yi aralarına alıp, dövdü. Yere düşen E.Y.'ye vurmaya devam eden saldırganlar, büfeye de sopalarla zarar verdi. Yaklaşık 1 dakika boyunca 6 kişinin sopalı, yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan E.Y., iş yerindeki dar bir alana sığınarak, saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YARDIMA GELEN KOMŞUYA DA SALDIRDILAR

Büfenin dışındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önüne 3 araç ile gelen saldırganların 11 kişi olduğu, 6 kişinin sopalarla büfeye girerken, dışarıda bekleyen 5 kişiden 2'sinin ellerinde tabanca olduğu görüldü. Saldırı sırasında, E.Y.'ye yardım etmek için büfeye yönelen bir komşusunun da saldırganlar tarafından dövüldüğü görüntülere yansıdı.

Olayın ardından saldırganların aynı araçlarla bölgeden uzaklaştıkları yine güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırıda parmakları kırılan ve kafatasında çatlaklar oluşan E.Y.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
silah sopa kafatası

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
İyi yapmışlar, ellerine sağlık. Hem borç diye parasını al, sonra da bir şey yapamaz diye üstüne yatmaya çalış. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş...
@hakanhakanyilmaz 11 kişilik el yumruğu he sende aynen onlar kadar namet şerfsizsin. 1-e 11 kişi dalmak namert ve korkak işidir.
@emre_esgec_2017, sevisesiz herif sana küfür etmek bile nefes harcamaktır. Bir fikrin varsa insan gibi beyan edersin. Ağzın lağım çukuru olmuş pislik herif.
CEZASI YOKKİ BİR ŞEY OLMAZ .
BUNLARIIII ASACANNNN GÖZLERİİ DÖNMÜŞŞ KAFİRLERRRTT
@tatusa senin de paranın üstüne yatarlarsa gör bakalım alim mi olursun kafir mi olursun belli olur. adamlar iyi yapmış. kimsenin hakkı kimsede kalmamalı.
Allah allah bu nasıl dünya...ne kadar borçmuş sanki ...film çekiyolar sanki ya...dövenlerin hepsi mi aynı akılda biri birini niye durduraaammaaaazzzzzz
korkak 11 başına adamdır. cesur tek başına aslandır.
iyi yapmışlar ya milet artık borç takmaya alıştı kimse aldıgını veya borcunu ödemiyor nereye gidiyoz kanunla anlayan yok en iyi yöntem
cezasi yok iyi yapmislar hatta az bile yapmislar ellerinize kollaniza saglik bu arada film gibi olmus fenna özendim
borcunu bilmeyen namusunda bilmez niye borcunu vermiyorsun birazda ordan bakın olayı. alırken iyide vermeye geldimi kötü
Terörü destekleyen birinden böyle şeyleri görmek şaşırtıcı degil
burası ne marketi ne büfesi tekel bayi burası ne pislik ararsan var iyi olmuş yapanların ellerine sağlık...
ALACAKLI HER ZAMAN HAKLIDIR....
ÜLKEDE YASALAR ÇALIŞMAZSA VATANDAŞDA YASALARI KENDİ KOYAR BUDA HERYERDE GELİŞİR ÜLKENİN GELDİĞİ DURUMA BAKARMISINZI BİDE 12 KİŞİ GİDİP BİR KİŞİYİ DÖVÜYOR SORSAN DELİKANLILAKTAN RACON KESER BUNLAR
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