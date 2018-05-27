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Silahını temizlerken meslektaşını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 23:36 | Son Güncelleme

Sivas'ta arkadaşının silahından çıktığı iddia edilen kurşunla yaralanan asker tedavi altına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir astsubay, arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla ağır yaralandı.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K'nin silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alınan M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kangal kazara vurulan asker Sivas

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