Silahının ateş almasıyla şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN (AA) - Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonunda silahının kazara ateş almasıyla şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları ve askerler tarafından alınan 28 yaşındaki şehit Akpınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla polis eskortu eşliğinde Akşemsettin Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından naaşı Terzibaba Camisi'ne getirilen Akpınar için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin babası Kenan, annesi Kezban, eşi Begüm Ceren, Erzincan'dan vatani görevini yapan kardeşi Muhammet ile diğer kardeşleri İbrahim ve Selahattin Akpınar, yakınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, protokoldekiler, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.