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Silahla adam yaralamaktan aranan tır şoförü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Silahla adam yaralamaktan aranan tır şoförü yakalandı

Kütahya'da "kasten adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan aranan tır şoförü, polis uygulama noktasında yakalandı.

Kütahya-Eskişehir karayolu 5. kilometresindeki polis noktasında görevli ekipler, rutin güvenlik uygulamasında 16 NCY 18 plakalı tırı durdurdu.

Tır şoförü Özgür A'nın (30) GBT sorgulamasını yapan ekipler, şüphelinin "kasten adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan hakkında yakalama kararı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Özgür A.'nın 2014 yılında Kütahya-Eskişehir karayolunun 13. kilometresindeki alkollü eğlence mekanının önünde bir kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 9 yıl 7 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

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