Silahla oynarken kardeşini vurduğu iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, silahla oynayan 14 yaşındaki çocuğun kardeşini vurduğu iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Almanya'dan tatil için ailesiyle Mucırlar Mahallesi'ndeki dedesinin evine gelen 14 yaşındaki E.U, evdeki silahla oynamaya başladı.
Bu sırada yanlışlıkla ateşlenen silahtan çıkan kurşun 8 yaşındaki kız kardeşi E.U'nun başına isabet etti.
Hayatını kaybeden kardeşin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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