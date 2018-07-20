HABER

Silahla oynarken kardeşini vurduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

Silahla oynarken kardeşini vurduğu iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, silahla oynayan 14 yaşındaki çocuğun kardeşini vurduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan tatil için ailesiyle Mucırlar Mahallesi'ndeki dedesinin evine gelen 14 yaşındaki E.U, evdeki silahla oynamaya başladı.

Bu sırada yanlışlıkla ateşlenen silahtan çıkan kurşun 8 yaşındaki kız kardeşi E.U'nun başına isabet etti.

Hayatını kaybeden kardeşin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERTamamını görünce...Tamamını görünce...
Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?
Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmediBahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Dursunbey

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı

Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.