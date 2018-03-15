Silahla vurulan kadın polis memurunun hayatını kaybetmesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, şakalaştığını iddia ettiği polis memuru arkadaşı Ümran Yetişgen'i silahla vuran sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir önceki celse tutuklanan sanık Said Şahin, müştekiler anne Elif, baba Cafer, kardeşler Murat, Mehmet, Sinan ve Şule Yetişgen ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Hatice G, olay akşamı arkadaşıyla balkonda oturduğunu, bir patlama sesi duyduklarını ve ardından karşı binadan birinin bağırmaya başladığını gördüklerini söyledi.
Şahin'in kendilerinden yardım istediğini ve "Arkadaşımı vurdum, şakalaşıyorduk." diye bağırdığını duyduklarını kaydeden tanık, sağlık ekiplerine haber verdiğini, eve girdiğinde de koltukta vurulmuş bir kişiyi gördüğünü belirtti.
Tanık polis memuru Tülay Ç, sanıkla emniyette aynı birimde çalıştıklarını, olay akşamı Şahin'in kendisini aradığını, ağlayarak arkadaşını vurduğunu ve hastaneye gitmesini istediğini ifade etti.
Tanık olarak dilenen İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni O.D. ise göreve yeni başlayan bütün polis memurlarına silahla ilgili eğitimi kendilerinin verdiğini kaydetti.
Duruşma salonunda mahkeme başkanının isteği üzerine eğitmen O.D, olayda kullanılan tabancayı alarak silahla ilgili nasıl eğitim verdiklerini gösterdi.
Eğitmen O.D, polis memurlarına tabancayı hiçbir zaman canlı hedefe doğrultmamaları ve silahla şakalaşmamaları yönünde uyarılarda bulunduklarını vurguladı.
Mahkeme heyeti, sanık Şahin'in tutukluluk halini devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 19 Temmuz'da polis memuru Said Şahin, meslektaşı Ümran Yetişgen'i (28) silahla vurarak ölümüne neden olmuştu.
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