Silahla vurulan kadın polis memurunun hayatını kaybetmesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, şakalaştığını iddia ettiği polis memuru arkadaşı Ümran Yetişgen'i silahla vuran sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Said Şahin ve Yetişgen'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan davanın savcısı, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak"tan sanığın iki yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının savcının mütalaasına karşı beyanda bulunmak için istediği süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 19 Temmuz'da polis memuru Said Şahin, meslektaşı Ümran Yetişgen'i (28) silahla vurarak ölümüne neden olmuş, Yetişgen'i şakalaşırken yanlışlıkla vurduğunu iddia eden Şahin'in, önceki duruşmada tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.