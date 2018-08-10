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Silahla yaralanan incir hırsızı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

Aydın'da bahçeden incirleri çaldığı iddiasıyla bahçe sahibi tarafından av tüfeğiyle yaralanan kişi, hırsızlık suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçesinden hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada tüfekle vurulan şahıs, tutuklandı.

Ortaklar Mahallesi'nde kendisine ait incir bahçesinde hırsızlığa karşı av tüfeğiyle nöbet tutan M.K. (36), bahçeye giren H.H'ye (28) ateş etti.

Bacağından yaralanan H.H, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Av tüfeğiyle polise teslim olan M.K, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.H, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

H.H'nin daha önce de hırsızlık uçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık silahla yaralama

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