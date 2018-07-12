Silahlı çatışma sırasında kültürel varlıkların korunması için yasa çağrısı

Fas'ta düzenlenen "Kültürel Varlıkların Uluslararası İnsancıl Hukuk Kapsamında Korunması" başlıklı uluslararası sempozyumda silahlı çatışma sırasında kültürel varlıkların korunması için yasa çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Fas'ta hükümete bağlı Uluslararası İnsancıl Hukuk Ulusal Komitesi, başkent Rabat'ta Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) koordinasyonuyla "Kültürel Varlıkların Uluslararası İnsancıl Hukuk Kapsamında Korunması" başlıklı uluslararası sempozyum düzenledi.

Sempozyuma katılan uzmanlar, silahlı çatışma sırasında kültürel varlıkların korunması için yasa çıkarılması çağrısı yaptı.

İnsancıl Hukuk Uzmanı ve Mısır'da Kahire Temyiz Mahkemesi Başkanı Şerif Altem, silahlı çatışma sırasında kültürel varlıklar için ulusal ve uluslararası korumanın zayıf olduğunu belirterek, "Bugün hızlıca para kazanmak amacıyla kolay yollara başvuran tarihi eser kaçakçıları için liman konumunda olan birçok ülke var." dedi.

"Arap Baharı sürecinde yaşanan olaylar, ülke içinde şiddet yaşandığında kültürel varlıkların ve müzelerin yağmalandığını, devletlerin bunları korumada yetersiz olduğunu gözler önüne serdi." diyen Altem, kültürel varlıkların korunması için yerli ve uluslararası yasa çıkarılması çağrısında bulundu.