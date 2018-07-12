Silahlı çatışma sırasında kültürel varlıkların korunması için yasa çağrısı

Fas'ta düzenlenen "Kültürel Varlıkların Uluslararası İnsancıl Hukuk Kapsamında Korunması" başlıklı uluslararası sempozyumda silahlı çatışma sırasında kültürel varlıkların korunması için yasa çıkarılması çağrısında bulunuldu.
Fas'ta hükümete bağlı Uluslararası İnsancıl Hukuk Ulusal Komitesi, başkent Rabat'ta Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) koordinasyonuyla "Kültürel Varlıkların Uluslararası İnsancıl Hukuk Kapsamında Korunması" başlıklı uluslararası sempozyum düzenledi.
Sempozyuma katılan uzmanlar, silahlı çatışma sırasında kültürel varlıkların korunması için yasa çıkarılması çağrısı yaptı.
İnsancıl Hukuk Uzmanı ve Mısır'da Kahire Temyiz Mahkemesi Başkanı Şerif Altem, silahlı çatışma sırasında kültürel varlıklar için ulusal ve uluslararası korumanın zayıf olduğunu belirterek, "Bugün hızlıca para kazanmak amacıyla kolay yollara başvuran tarihi eser kaçakçıları için liman konumunda olan birçok ülke var." dedi.
"Arap Baharı sürecinde yaşanan olaylar, ülke içinde şiddet yaşandığında kültürel varlıkların ve müzelerin yağmalandığını, devletlerin bunları korumada yetersiz olduğunu gözler önüne serdi." diyen Altem, kültürel varlıkların korunması için yerli ve uluslararası yasa çıkarılması çağrısında bulundu.
ICRC Arap Ülkeleri Bölgesel Koordinatörü Ömer Mekki, silahlı çatışmaların yaşandığı sırada kültürün çalınma ve yağmalanma suçlarının işlenmesinde asker ve polisin sorumluluğu olduğunu belirtti.
Sosyal sorumluluğun ise suçları işleyenlerin üzerinde olduğunu ifade eden Mekki, devletin de sorumlu olduğunu söyleyerek, kültürün korunması ve yağmanın önüne geçilmesi için ulusal yasa çıkarılması çağrısı yaptı.
Fas Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Abdulillah Afifi de kültürel varlığı tehdit eden terör ve şiddetin yaygınlaştığını belirterek, uluslararası toplumla bu varlıkların korunması için çalışma ve koordinasyona devam edileceğini kaydetti.
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