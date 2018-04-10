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Silahlı kavga ihbarına gelen polise sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Malatya’da silahlı kavga ihbarı ile bir kafeye giden polis ekipleri, vatandaşların pasta sürpriziyle karşılaştı.Malatya’da Kanalboyunda faaliyet gösteren bir kafede Türk Polis Teşkilatı’nın 173.

Silahlı kavga ihbarına gelen polise sürpriz

Malatya’da silahlı kavga ihbarı ile bir kafeye giden polis ekipleri, vatandaşların pasta sürpriziyle karşılaştı.
Malatya’da Kanalboyunda faaliyet gösteren bir kafede Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilginç bir kutlama programı tertip edildi.
Kafe sahibi ve çalışanlar kafenin içini süsleyip kutlama pastası hazırladıktan sonra 155’i arayarak, kafede silahlı kavga ihbarında bulundular.
İhbar üzerine kısa sürede kafeye gelen polis ekipleri, içeri girer girmez büyük bir şaşkınlık yaşadı. Karşılarında pasta, konfeti ve kendilerini alkışlayan vatandaşları gören polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Polisler sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşarken, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiler.
Kafenin sahibi ve çalışanları da polislerin gününü kutlayarak hazırladıkları pastadan ikram ettiler.
Kafe sahibi Örsan Öz, “Polis Haftası nedeniyle polislerimize bir sürpriz yapalım diye düşündük. Arkadaşlarımızla beraber 155’i arayıp burada silahlı çatışma var dedik. Çok kısa süre içinde polislerimiz buraya gelince sürpriz yaptık. Gece gündüz demeden çalışıyorlar polislerimiz, bizlerin güvenliği için emek harcıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.

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