Silahlı kavgada çocuğun ölümüne ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - ENES CAN - Fatih'teki bir kahvehanenin kapısında iki grup arasında meydana gelen ve burada garson olarak çalışan 15 yaşındaki bir çocuğun ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Cahit Demir 35 yıl hapisle cezalandırıldı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 9. duruşmaya, tutuklu sanık Cahit Demir katıldı. Sanık Bülent Kurt'u avukatı Yücel Ceran'ın temsil ettiği, Cesur Kaplan'ın avukatının ise mazeret bildirdiği duruşmada, müdahil Namet Aksu da hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Abdulmelik Peker, 24 Nisan'da sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklardan Cahit Demir, Suriye uyruklu Ali Muhammed'e müdahale ederken yaralandığını savunarak, "Mahkemeye inancım tamdır, suçsuzum, tahliye ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi. Sanıklardan Bülent Kurt'un avukatı Yücel Ceran ise müvekkilinin olay yerinde silah kullanmadığını ve yaralılara yardım ettiğini öne sürerek, "Hakkı Kılıç'ın, sanık Cesur Kaplan'ın silahından çıkan mermilerle yaralandığı kriminal raporlarda sabittir. Müvekkilimden ele geçirilen silah atışa hazır değildir. Meşru müdafaa yoluyla değil kesin beraat talep ederim." ifadelerini kullandı.

- Karar Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Demir'i, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Umut Kansu'yu olası kastla öldürmek suçundan 25 yıl ve Şenol Karakuş'u yaşamını tehlikeye sokacak şekilde olası kastla nitelikli yaralama suçundan da 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 32 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu sanığa Tekin Cesur'u olası kastla nitelikli yaralama suçundan 1 yıl 8 ay ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 10 ay hapse mahkum eden heyet, bu ceza hükümlerinin açıklanmasını, sanığın sabıkasız oluşunu göz önüne alarak 5 yılık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı. Sanık Demir'in, Rıdvan Erbek'i basit şekilde yaralamak suçundan açılan davanın şikayetten vazgeçildiği için düşürülmesine karar veren heyet, Hakkı Kılıç'a yönelik nitelikli yaralama suçundan da bu suçu diğer sanıkların işlediğinin anlaşılması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Bülent Kurt ve Cesur Kaplan hakkında ise diğer sanık Cahit Demir ile mağdur Hakkı Kılıç'ı hafif nitelikte olmayan şekilde yaralama suçlarından, kendilerine ve başkalarına yönelmiş, tekrarı muhakkak olan haksız saldırıyı defetmek zorunluluğuyla meşru savunma haklarını kullandıkları gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

- Gruplar daha önce çatışıyordu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cahit Demir ve 17 Ocak 2017 tarihinde başka suçtan Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunurken vefat etmesi nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verilen Suriye uyruklu Halil Muhammed ile başka bir grubun üyesi şüpheliler Bülent Kurt, Cesur Kaplan, Rıdvan Erbek, Tekin Cesur, Yasin Şimşek ve Cumali Kurtoğulları arasında anlaşmazlıklar, çatışmalar yaşandığı hatırlatıldı. Şüpheliler Bülent Kurt ve Cesur Kaplan'ın mağdurlar Rıdvan Erbek, Tekin Cesur ve iki arkadaşıyla 23 Haziran 2016'da saat 22.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde, 15 yaşındaki maktul Umut Kansu'nun ve müşteki Şenol Karakuş'un garson olarak çalıştığı kıraathane önündeki kürsülerde oturup sohbet ettikleri aktarılan iddianamede, şüpheli Cahit Demir ile Halil Muhammed'in kahvehanenin bulunduğu sokağa geldikleri, Cahit Demir'in silahıyla bu gruba doğru hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladığı, bu esnada maktul Umut Kansu ve müşteki Şenol Karakuş'un yaralandıkları bildirildi.