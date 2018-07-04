Silahlı kavgada sokaktaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle evinin önünde oyun oynayan bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Süleymaniye Mahallesi'nde henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenle Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda taraflar yanlarında taşıdığı silahlarla birbirlerine ateş açtı. İki grubun yara almadığı kavgada evinin önünde oyun oynayan 12 yaşındaki Mahmut Pakır'a ise seken mermiler isabet etti.
Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Pakır, tedavi altına alındı.
Pakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin yakınlarında çıkan kavganın kısa sürede büyüdüğünü belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Bir anda silahlar sıkılmaya başladı nereden geldiğini bilmediğim mermiler ayaklarıma isabet etti. Ayak bölgemdeki 5 farklı noktada yara oluştu. Çok şükür daha büyük bir bela başıma gelmedi. Sıyrıklarla böylesi bir olaydan kurtulduğum için şükrediyorum. Herkesi biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum."
Öte yandan polis ekiplerinin müdahale ederek sonlandırdığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla da 5 kişi gözaltına alındı.
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