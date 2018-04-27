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Silahlı saldırıda mermi isabet eden çoban öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

Silahlı saldırıda mermi isabet eden çoban öldü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, bir eve tabancayla ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B'nin (60) Bozkurt Mahallesi'ndeki evine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş edildi.

Evin yanındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban Bismillah R. (18) silah seslerini duyarak avluya çıktı. Bu sırada çobanın boynuna kurşun isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çobanın öldüğünü belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B. (60) ile Kaçak köyü muhtarı kardeşi Zeki B. (49) arasında Yozgat Caddesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada, Zeki B. ile çevredeki Sefer A. (58), Ömer Faruk İ. (51) ve Dursun B'nin oğlu Doğukan B. (17) yaralanmıştı. Kavganın ardından Dursun B. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Keskin kırıkkale Silahlı kavga

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