Silahlı saldırıda ölen başhekimin kızının buruk mezuniyet sevinci

Tıp eğitiminin önem taşıdığını vurgulayan Demirdağ, hekimliği dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olarak gördüklerini ifade etti.

"Sağlık cenneti olan nadir ülkelerdeniz." diyen Demirdağ, sağlık çalışanlarının emeği, hekimlerin gösterdiği çabalarla ülkenin sağlıkta örnek gösterilecek ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

- "Babam 50 yıllık ömrünün 38 yılını eğitime verdi"

Mezuniyet sevincini buruk yaşayan Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in kızı Emine Büşra Berilgen de diplomasını almak için çıktığı sahnede, babasını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Keşke şu an babam yanımda olsaydı ve diplomamı onun elinden alsaydım." diyen Berilgen, şöyle konuştu:

"Burada bulunan herkes bir doktorun yakını. Bir doktor 18 yıl okuyor ki bizler gibi olup, diplomasını alsın. Profesör olmak isterseniz hayatınızın en az 38 senesini eğitime vermeniz gerekiyor. Benim babam 50 yıllık ömrünün 38 yılını eğitime verdi. Sonunda birisinin kurşunu ile şehit oldu. Verilere göre her gün 33 sağlık çalışanı şiddete uğruyor."

Törende daha sonra diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya attı, aileleri ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğraf çektirdi.

Fırat Üniversitesinde 24 Mayıs 2017 günü hastanedeki makam odasına görüşme bahanesiyle giren bir firma sahibi Sercan Gök'ün silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Silahlı saldırının ardından intihar girişiminde bulunan firma sahibi Gök de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

