Silahlı saldırıda yaralanan üniversite öğrencileri

Samsun'un Atakum ilçesinde, silahlı saldırıdan kaçan ve yurda sığınmak isteyen yaralıya yardım etmeye çalışırken, açılan ateş sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinin tedavileri devam ediyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, özel bir hastanede ameliyata alındıktan sonra servise çıkarılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Songül Köse ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi Hatice Çelikkaya'yı ziyaret etti.

Öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Kasapoğlu, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu'na yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın husumetli iki grup arasında yurt binası önünde gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırının yurdun nizamiye girişinde meydana geldiğini anlatan Kasapoğlu, "Bu, bizimle alakası olmayan bir hadise. İki farklı tarafın husumetinin yurdumuzun önünde cereyan etmesinden kaynaklanıyor. Yurdun önünde hadise cereyan ettikten sonra öğrencilerimiz o panikle dışarıya çıkıyor." dedi.