Silahlı saldırıya uğrayan İYİ Partili Duran: Şans eseri kurtuldum

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, makamında polis memuru Uğur Yakan'ın silahlı saldırısına uğrayan ve olaydan yaralanmadan kurtulan İYİ Parti İlçe Başkanı Salih Atakan Duran, "Saldırıdan şans eseri kurtuldum. Oraya gelme maksadının İlçe Başkanını ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Şahsım ve partim adına şikâyetçi oldum" dedi.

Geçen cumartesi günü makamında silahlı saldırıya uğrayan ve olayı yara almadan atlatan İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar'ı ziyaret etti. Burada, olayı anlatan Duran, saldırganın kendisini ortadan kaldırmak için partiye geldiğini söyledi. Bireysel silahlanmaya karşı olduğunu ifade eden Duran, "Biz vatandaşla iç içeyiz. Şahıs parti binamıza girmiş. Herkese açık. Vatandaş gelir, ihtiyacı vardır. Biz siyasiler olarak imkânımız ölçüsünde yardımcı oluruz. Böyle bir kişi olduğunu düşündük. Yönetici arkadaşımız cenazeye gitmek için kalktı. Dedi ki, 'Şahsın hal ve hareketlerini beğenmiyorum, haberiniz olsun.' Başka bir arkadaş da 'Adamın cebinde tabanca gördük' dedi. Biz de silahla işimiz olmamasına rağmen dikkate aldık" dedi.

Daha sonra bu kişinin yanına gittiğini ve 'Buyur kardeşim bir ihtiyacın mı var?' diye sorduğunu belirten Atakan Duran, "Ses yok. 'Nerelisin?' dedim. 'Tireliyim, şu muhittenim' diye cevap verdi. 'Birine mi bakmıştın?' dedim. 'Vatanı arıyorum' dedi. Öyle deyince psikolojik bir sorunu olduğunu tahmin ettim. 'Vatan benim, vatan sensin, vatan hepimiziz' dedim. 'Gel oturup konuşalım' dedim. Daha sonra makama geçtim, misafirlerimi ağırlıyorum. Kafamı çevirdim adam silahı bana çevirmiş. O anı anlatamıyorum. Saniye çok uzun! Arkadaşlarımız refleks olarak eline atladı. O da tetiği çekti. Eline atlayınca namlu yere baktı. Mermi yere geldi. Ben de yerimden fırladım, adam yere düştü. Elini tuttum. Hâlâ namluyu kaldırmak istiyor. Namluyu bir daha bastırdım. Bir daha sıktı. İkinci delik oluştu yerde. Dizimle bastırdım, elimle tuttum, silahı söküp aldım. Kaçmaya çalıştı. Kapının dışında yakaladık yere düştü. Çullandık, aldık. 155'i aradık, polise teslim ettik" diye konuştu.

'ŞİKÂYETÇİ OLDUM'

Saldırı şüphelisi polis memuru Uğur Yakan'ı tanımadığını ifade eden İYİ Parti İlçe Başkanı Salih Atakan Duran, saldırgana "Ben İlçe Başkanıyım, buyur" dediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunu söylediğimde o ilk bakışın değişme halini gördüm. Adam beni tanımıyor. Gördüyse gazetelerde görmüştür. Saldırıdan şans eseri kurtuldum. Oraya gelme maksadının İlçe Başkanını ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Şahsım ve partim adına şikâyetçi oldum."

İKİNCİ DOĞUM GÜNÜ

Bundan sonra ikinci bir doğum günü kutlayacağını belirten Duran, saldırıdan sonra koruma talep etmediğini de söyledi. Duran, "Allah’ın emaneti, her an vermeye hazırız. 41 yaşındayım, tartıştığım bir insan yoktur. Gönül kırdığım bir insan varsa sabah gider barışırım. Kırgınlığı ortadan kaldırırım. Kötü bir olay. Bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Adalete güvenmek zorundayız. Şahsın polis olması, meczup olması, koca bir teşkilatı bağlamaz. Biz her gün o insanların, devletimizin güçlü olması için dua eden insanlarız. Ülkemiz iyi olsun diye canla başla mücadele ediyoruz" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar da siyasilerin kullandığı söylemlere dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

TUTUKLANDI

İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı'nın Gümüşpala Caddesi'ndeki binasına geçen cumartesi günü gelen polis memuru Uğur Yakan, tabancasını çıkararak İlçe Başkanı Salih Atakan Duran'a doğrultmuş, partililerin müdahalesi sırasında silah iki kez ateş almıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanmıştı.

