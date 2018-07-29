SİLAHLI SOYGUNDA KİŞİ BAŞINA 1,5 LİRA DÜŞTÜ

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sultangazi'de soygun için girdikleri lokantada kasa olmayınca çekmecedeki 6 lira bozuk parayı alan 4 soyguncu kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay,15 Temmuz'da Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına gelen 4 kişi bir süre içeriyi gözetledi. Lokantanın kapalı olduğunu gören hırsızlar güvenlik kameraların kablosunu makasla keserek etkisiz hale getirdi. Lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar bir süre etrafı kolaçan etti. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan soyguncular kasayı bulamayınca masanın alt çekmesini açarak tabağın içerisindeki bozuk altı lirayı alarak kaçtı. Balık lokantasının içindeki güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişileri arıyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların içeriye gelmesi

-Hırsızların birisin silahlı yönetmesi

-Masanın çekmesindeki bozuk paraların alınması

-Kapının başında birisinin gözcülük yapması

-Hızlıca olay yerinden kaçmaları

-Genel ve detaylar

