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Silahtarağa Tüneli bu yıl sonuna hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü tünel, Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltacak - Tünelinin bu yıl sonunda tamamlanması planlanıyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü, Silahtarağa Tüneli'nin bu yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede trafik akışında rahatlama sağlayacak tünel projesinde çalışmalar devam ediyor.

Bu yıl sonunda tamamlanması planlanan tünel bittiğinde 200 metre uzunluğa sahip olacak. Tünel, özellikle Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltarak sürücülere kolaylık sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki trafik sorununun çözülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, özellikle Çırçır bölgesinde inşaatların devam ettiğini, Karadolap'ta ve Akşemsettin'de önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümle birlikte nüfusun artacağını belirtti.

Bu nedenle bölgedeki yolların rahatlatılması gerektiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemizle konuşarak geçen dönem yapılmış bir projeyi canlandırdık, bu projemiz Silahtarağa Tüneli Projesi. Yer teslimi yapıldı, ilk kazma vuruldu.
İGDAŞ'ın karşısından, Bezmialem'in yanından Vardar Caddesi'ne yani Kılıçarslan Diş Hastanesi'ne çıkacak şekilde bir tünel çalışması yapılıyor.
Eyüpsultan'dan gelen ve Karadolap, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar'a gitmek isteyen vatandaşlarımız, Alibeyköy'e girmeden bu tünelden geçerek Vardar Caddesi'ne çıkacak.
Dolayısıyla Alibeyköy'ümüz çok ciddi bir şekilde trafik yükünden kurtulmuş olacak. Alibeyköy'ü transit geçiş olarak kullanan vasıtalar tünelden geçecek."

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Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy Eyüpsultan Belediyesi Remzi Aydın Silahtarağa Tüneli trafik

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