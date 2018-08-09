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ŞİLE AÇIKLARINDA CAN SALINDAKİ İKİ KİŞİ BÖYLE KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Şile açıklarında denizde can salındaki iki kişinin, deniz karakol uçağı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait teknenin koordineli çalışması sonucu kurtarıldıkları duyuruldu.

İSTANBUL DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Şile açıklarında denizde can salındaki iki kişinin, deniz karakol uçağı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait teknenin koordineli çalışması sonucu kurtarıldıkları duyuruldu. Açıklamanın altında, uçaktan çekilen kurtarma görüntüleri de paylaşıldı.
TSK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklama şöyle:
Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev uçuşu icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir deniz karakol uçağı tarafından, 09 Ağustos 2018 tarihinde Şile açıklarında, can salında tespit edilen iki kişinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak kurtarılması sağlanmıştır.

Görüntü Dökümü:
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TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler
-Uçaktan havadan görüntüler
-Teknenin deniz üzerinde seyretmesi
-Teknenin can salındaki kişilere yanaşması
-Kurtarma anları

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