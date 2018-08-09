HABER

Şile açıklarında can salındaki iki kişi böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Şile açıklarında denizde can salındaki iki kişinin, deniz karakol uçağı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait teknenin koordineli çalışması sonucu kurtarıldıkları duyuruldu.

İSTANBUL DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Şile açıklarında denizde can salındaki iki kişinin, deniz karakol uçağı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait teknenin koordineli çalışması sonucu kurtarıldıkları duyuruldu. Açıklamanın altında, uçaktan çekilen kurtarma görüntüleri de paylaşıldı.

TSK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev uçuşu icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir deniz karakol uçağı tarafından, 09 Ağustos 2018 tarihinde Şile açıklarında, can salında tespit edilen iki kişinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak kurtarılması sağlanmıştır.

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Danıştay: Alpu termik santralinde kömür madeni için ÇED gerekliDanıştay: Alpu termik santralinde kömür madeni için ÇED gerekli
Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (10)Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (10)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu! Acı haber geldi

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu! Acı haber geldi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.