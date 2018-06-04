Şile'de tekne battı, genç şarkıcı Onur Can Özcan kayboldu!

Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.
Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.
Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onur Can Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.
Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi.
Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.
Son albümde “Yalnızlığın ezgisi “eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek #onurcanözcan Şile’de tene kazasında kayboldu haberi geldi.. çok üzgünüm umarım doğru değildir,kurtulması için dua edyorum pic.twitter.com/JjiC88Nt1A— Ferhat Göçer (@ferhatgocer) 3 Haziran 2018
Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.
Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.
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