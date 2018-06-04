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Şile'de tekne battı, genç şarkıcı Onur Can Özcan kayboldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 00:16 | Son Güncelleme

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, genç şarkıcı Onur Can Özcan suda kayboldu. Ferhat Göçer ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son albümde “Yalnızlığın ezgisi “eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onur Can Özcan'ın Şile’de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.

Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ONUR CAN ÖZCAN'A ULAŞILAMADI

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onur Can Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.

Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.

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