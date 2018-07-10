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Şile Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:57 | Son Güncelleme

SENERYO gereği yaşanan depremin ardından hastanede yangın çıktı.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-SENERYO gereği yaşanan depremin ardından hastanede yangın çıktı. Hastane binası girişinde ve balkonlarda çatlaklar, duvarlarda hasarlar oluştu. Şile Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Plan (HAP) Başkanı Ömer Akyol'a hasta yatışlarının olduğu yerde yangın olduğu aktarıldı ve hemen olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen hastaları, oksijen tüpü desteğiyle merdivenle tahliye ettiler.

SENARYOYA UYGUN BASIN AÇIKLAMASI

Tatbikat sonunda seneryo gereği düzenlenen basın açıklamasında konuşan Şile Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Akyol, “İlçemizde yaşanan bu doğal afet sonunda ne yazık ki; çok sayıda yaralı, hastanemize getirildi ve hastanemizde olan hastalarımıza anında müdahale ettik. Elbette merkez binamızda hasar oldu, polikliniklerde aksamalar oldu ama çok şükür vatandaşlarımıza müdahalede gereğini yaptık" dedi.

Tatbikatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE aktif ve gözlemci olarak katıldı.

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