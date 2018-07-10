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Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 02:16 | Son Güncelleme

 Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda vatandaş otoyolun kenarında kaza yapan araçları meraklı gözlerle adeta tribündeymiş gibi izledi.
Çekmeköy-Şile Otoyolu Taşdelen Tüneli çıkışında Şile istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre; 34 NK 4175 plakalı aracın kadın sürücüsü hatalı sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde ilerleyen 48 L 1525 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Takla atan otomobilin arkasından gelen plakası öğrenilemeyen başka bir araç önce takla atan araca ardından 34 RJ 3864 plakalı araca çarparak durabildi. İddiaya göre; hatalı sollama yapan 34 NK 4175 plakalı aracın kadın sürücü aracından inerek, olay yerinden kaçtı Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken çok sayıda vatandaş otoyolun kenarında kaza yapan araçları meraklı gözlerle adeta tribündeymiş gibi izledi.

Kazayı gören Emircan Güney, "Burda bir otomobil hatalı sollama yaparken başka bir otomobile çarptı. Arkasından gelen başka bir otomobilde hızını alamayarak başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmadı" dedi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekici ile kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazada yaralanan olmazken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

(FOTOĞRAFLI)

Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıŞile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıŞile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıŞile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

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