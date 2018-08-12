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Şile yolunda can pazarı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE-Şile yolunda bir aracın sıkıştırdığı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı.

Şile yolunda can pazarı: 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE-Şile yolunda bir aracın sıkıştırdığı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Kazada sürücünün yanındaki bir kadın yola fırlayarak yaralanırken yakınları sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan diğer araçtaki bir kadın da uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.
Kaza dün saat 16.30 sıralarında Şile yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiya göre Selma Sarıtaş'ın kullandığı 34 AJ 0889 plakalı otomobil başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü seyir halindeki Mustafa Yenice'nin kullnadığı 34 SM 1838 plakalı araca çarptı.

ARAÇTAN YOLA FIRLADI
Çarpmanın şiddetiyle Selma Sarıtaş'ın kullnadığuı araçta bulunan bir kadın yola fırladı. Asfalta düşen kadın ağır yaralandı.Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçta bulunan yaralı kadının yakınları sinir krizi geçirerek uzun süre gözyaşı döktü.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOKA GİRDİ
Kazaya karışan Mustafa Yenice'nin yanında buluna eşi Dilek Yenice de kaza sonrası şoka girdi.Yeşillik alana oturan kadın uzun süre gözyaşı döktü. Hafif şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldrılmasından sonra normale döndü.Polis ekipleri kazaya neden olan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Şile yolunda can pazarı: 2 yaralıŞile yolunda can pazarı: 2 yaralıŞile yolunda can pazarı: 2 yaralıŞile yolunda can pazarı: 2 yaralı

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