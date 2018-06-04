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Şile yolunda trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

Toprak yüklü hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

İSTANBUL (AA) - Şile yolunda toprak yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Alınan bilgiye göre, 34 NB 0371 plakalı hafriyat kamyonu, Şile istikametine seyir halindeyken, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik şeridi oluşturarak trafiği kontrollü sağladı.

Kaza yapan aracın çekilmesinin ardından yol her iki yönden trafiğe açıldı.Hafriyat kamyonunun şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası hafriyat kamyonu Şile

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