Şile'de 20 dönümlük ağaçlık alana TOKİ villa yapacak

TOKİ’nin, Şile’de ağaçlarla kaplı 20 bin metrekarelik araziye toplu konut inşa etmek için istediği imar artışına İBB onay verdi. Ağaçlar kesilecek iki katlı evler dikilecek...

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Şile Belediyesi'nin Ahmetli Köyü'nü kapsayan 2016 yılında hazırladığı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 17 Mart 2017 tarihinde onaylandı. İmar planı 4 Temmuz 2017'de askıya çıkarıldı. Planlama alanı içinde 2 parselden oluşan toplam 20 bin metrekarelik arazinin sahibi olan TOKİ, bu plana inşaat hakkının artırılması istemiyle itiraz etti.

Planlama alanında emsal yani inşaat hakkı 0.25, toplu yerleşim ve kooperatif uygulamalarında 0.35, yükseklik de 6.50 metre yani 2 kat olarak belirlenmişti. TOKİ itirazında mülkiyet sınırının imar sınırı olarak değiştirilmesini ve inşaat hakkının kendisine ait parsellerde 0.40'a çıkarılmasını istedi. Talep Şile Belediye Meclisi tarafından 15 Eylül 2017'de kabul edildi ve geçtiğimiz aralık ayında onaylanmak üzere İBB Meclisi'ne gönderildi.