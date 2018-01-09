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Şile'de 20 dönümlük ağaçlık alana TOKİ villa yapacak

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 06:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

Şile Belediyesi tarafından 2016 yılında hazırlanan imar planı değişikliği İBB Meclisi tarafından onaylandı. İBMM Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda 'çoğunlukla ağaçlıklı, kısmen de boş' olarak tanımlanan araziye TOKİ iki katlı villalar yapacak.

Şile'de 20 dönümlük ağaçlık alana TOKİ villa yapacak

TOKİ’nin, Şile’de ağaçlarla kaplı 20 bin metrekarelik araziye toplu konut inşa etmek için istediği imar artışına İBB onay verdi. Ağaçlar kesilecek iki katlı evler dikilecek...

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Şile Belediyesi'nin Ahmetli Köyü'nü kapsayan 2016 yılında hazırladığı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 17 Mart 2017 tarihinde onaylandı. İmar planı 4 Temmuz 2017'de askıya çıkarıldı. Planlama alanı içinde 2 parselden oluşan toplam 20 bin metrekarelik arazinin sahibi olan TOKİ, bu plana inşaat hakkının artırılması istemiyle itiraz etti.

Planlama alanında emsal yani inşaat hakkı 0.25, toplu yerleşim ve kooperatif uygulamalarında 0.35, yükseklik de 6.50 metre yani 2 kat olarak belirlenmişti. TOKİ itirazında mülkiyet sınırının imar sınırı olarak değiştirilmesini ve inşaat hakkının kendisine ait parsellerde 0.40'a çıkarılmasını istedi. Talep Şile Belediye Meclisi tarafından 15 Eylül 2017'de kabul edildi ve geçtiğimiz aralık ayında onaylanmak üzere İBB Meclisi'ne gönderildi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

TOKİ'nin imar artışına ilişkin itirazıyla ilgili İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda TOKİ'nin mülkiyetindeki parseller “çoğunlukla ağaçlıklı, kısmen de boş” olarak tanımlandı. Talebe ilişkin değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü, teklif edilen plan değişikliğinin yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu kısmen artırıcı nitelikte olduğuna dikkat çekerek söz konusu bölgede İBB Şehir Planlama Müdürlüğü'nce bölge plan yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Uyarılara karşın İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunan plan değişikliği İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. İnşaat hakkı artırılan ağaçlarla kaplı parsellerin etrafı havuzlu villalarla çevrili durumda.

Nasıl bu hale geldi? Şimdiki halini görünce insanın içi acıyor
Fatma nine ağaçlar için bedenini siper etti
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ villa Şile istanbul İBB meclisi ağaçlık alan

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
45 yaşındayım, 2000 tl aylık ile geçinmeye çalışıyorum ve hala evim yok. Allah belanı versin TOKİ. Senin işin villa yapmak mı?
@veli_a_1999 OY VERİRKEN AKLIN NERDEYDİ
he villa yapmak
yeşil alan kalmadı yağış beklemek boşuna
Bunlar bu ülkenin düşmanları.
@crazliy nasıl kalmadı haritayı aç da bir bak yukarıda gösterilen resmin 800 mt uzaklığında orman başlıyor
@ibrahim_karasahin_1991 akMAL olmak bu işte..toki kendini savunamaz ama bu akMAL lar kör gibi savunur...
iste hep cehapenin sucu. orman birakmadilar istanbulda. dimi comar surusu
Bu haberin doğruluğuna inanmıyırum
@arslan_ozeren_1955 sonra "Ben Yine ALDATILDIM" dersin!
@arslan_ozeren_1955 chp yapmış olsaydı sırf kötülemek adına inanırdın ama değil mi ? çomarlık da bunu gerektirir boş ver sen 2023 bor avrupa sizi kıskaniyüüür sizden hariç herkes ermeni ajanı yunan ajanı izrail ajanı hülooooooğğğğğ
@arslan_ozeren_1955 haber doğrudur kardeş, çünkü o gösterilen yere parsel sorgudan baktım, istanbul,şile ahmetli 898 ada 4 parsel 9.956,55 m² arsa olarak görünüyor, doğru olmasa orası orman, diye çıkması lazımdı
toki zengıne calısıyo heralde villayı fakir almıyacagına gore
LANET OLSUN ORADAN BİR TEK DAL BİLE KIRANA.VE YEDİ SÜLALESİ BELADAN KURTULMASIN.
Şileyi de mahvettiniz yazıklar olsun size.. Yiye yiye bitiremediniz.. Yerleri köylünün elinden alıp kendi adamlarınıza yedirdiniz zehir zıkkım olsun.....
ulan hadi kuldan korkmadınız,kanundanda korkmuyorsunuz,çünkü kanun size çalgı kanun..ALLAH korkusu hiç mi yok içinizde..evlatlarımızın torunlarımızın geleceklerini çalıyorsunuz..hırsızlar...
İnşaat sektörü neden Bir numara oldu belli değilmi.
Maalesef doğru köy köylükten çıktı temiz hava almak bile zor inşaatlar yüzünden gürültüden uyunmuyor bile...
Ama Cumhurbaşkanımız ne diyor İstanbul'a ihanet ettik diyor... diyor da bunları neden görmezden geliyor biliyor musunuz? Tamamen duygusal tamamen...Ondan sonrada ben masumum diyeceksin öyle mi? Ben yemiyorum...
haberi ilk okuduğumda küfür edecektim belediyeye,sonra bi baktım sözcünün haberiymiş. Demekki küllüyen yalan haber.
akp var oldukça ne ağaç kalacak nede vatan ...
bunlar kadar ağaç düşmanı görmedim ....
Artık para yetişmiyor Devletin harcamalarına.Lüks ,şaşaa,Kıyakcılık,Hulufeler .Bu başlangıçta olmayacağa benzer
Allah cezanizi versin Toki ve idarecileri. Allah tan korkmuyorsunuz belli ama size oy verenler Allah kitap inanciniz oldugu gerekcesiyle size oy veriyor ne garip memleket.
kesmeyin,yakarak daha güzel yapıyorsunuz.giderayak kimbilir kimlere peşkeş çekilmiştir.
Mütahitin yerinde olsam ortadaki ağaçların yerini değiştirir, kenardaki boşluklara diker, bahçeli bir konsept sunarım. Hem ağaçlar kalır hem yapılacak konutlar daha değerlenir.
3 dönemlik belediye iktidarında İstanbula bir tane şehir parkı yapmadınız. Her yere inşaat yapılıyor. Kıyılar doldu bakırköy de zeytinburnunda. İstanbul tıkandı. Su rezervi aynı ama nufus hızla artıyor. Kesintiler kaçınılmaz. 2019 u bekliyorum
Normaldir. AKP varsa katliam var demektir.
adam ne demişti 15 yıldır istanbula ihanet ettik! durmak yok ihanete devam
bu kesilen agaclarin hesaplarini bir gun mezarinizda kabir azabi olarak cekin insallah okadar bilgisiz insanlar tarafindan yonetiliyoruz ki sonumuz cok kotu
alkış, alkış, alkış, bütün ormanları kesip villa yapın, Allah da belanızı verecek
bu villalar kimlerin çocukları için yapılacak?takipçisi olalım.bakalım kimlere nasip olacak devletin yaptırdığı bu villalar?
Zaten ne gerek var ki yeşile ? Yahu bir kere de 20 dönümlük orman yapın da biz de alkışlayalım tüketmeyin .. :..(((
cidden siz hala şaşırıyormusunuz ağaç mağaç kesme işlerine
Hangi milletvekili bakan...rica etti acaba yada yandaş işadami..Gelecek için Ağaç-Orman kimin umurunda
@kenan_gnydn_1987 Benim umurumda
villalar mezar olsun inşAllah ağaca yeşile uzanan eller kırılsın ben bir dalı dahi kıramam çünkü o da canlı ağzı dili yok diye işkence yapamam
bu malum şahıslar tabiat ağaç yeşil düşmanı özellikle ülkenin tabi kaynaklarını doğasını denizini bitirmek için yetiştirilmiş vatan hainleri
sözcümü yine hehehe
aç gözlü dürzüler doyamadınız doğayı katletmetye paraya ,ranta, allah tümünüz belasını versin
kesin ağaçları toprağın üstünü betonla da örtün sonra yağmur yağmıyor..yağdığında da sel oluyor diye kıçınızı yırtarsınız..
Bu zenginler harbiden aptal enayi salak. Ulan istersen saraylar inşa edin ağacınız yok temiz havanız yok kanser olup gideceksiniz.
bunlarin gozunu para burumus. isin daha kotusu asla doymak nedir bilmeyecekler. 5-10 sene sonra beton ulke olacagiz
anap dyp dsp denen partilere ne oldu. bunları destekleyen büyük bir çoğunluk vardı. yok olup gittiler ama ülke kaldı vatandaşa gene, AKP de gidecek yok olacak gene vatandaşa kalacak ülke 100 yıldır bu ülkeye bunlar gibi vatan haini gelmedi muhalefette aynısı, 550 hırsız ver yardakçıları ceplerine 3 kuruş girecek lüks araba konut için vatanını satan hainler sürüsü
Geri zekalı sözcü :)) Resme bakınca ağaçların kesilmesine hiç gerek olmadığı çok net. Ağaçların etrafı boş duruyor. Burda sorulması ve sıkıştırılması gereken mesele: Villaların ne kadara satılacağı? Yani en verimli çalışma nasıl ve ne zaman yapılmalı.Belliki kıymetli alan. Belki şimdi değilde 10 yıl sonra daha değerli olacak.
@doruca bu işte seninde parmağın var herhalde projeyi hemen anladığına göre
bankalarda Birmilyon TL üzerinde parası olanların sayısı 16000 artmış, zenginlere yeni heyecanlar lazım
hamdolsun kibirli yandaşlarımız var dik dur egilme bu mallar sizinle bide mehter çalarız degme keyfimize
YİYİN YAHU YİYİN TALAN EDİN TALAN KESİN AĞAÇLARI KESİN IKSIRINCAYA KADAR TIKSIRINCAYA KADAR KUSUNCAYA KADAR DEVAM EDİN EYY YÜCELERİN YÜCESİ MEVLAM SENİN EMANETEN VERDİĞİN MAZLUM GEZEGENİ MAZLUM DÜNYA YI MAZLUM TÜRKİYE Yİ MAZLUM TOPRAKLARI KATLEDEN LERE MUSİBETİN CEZAN ACİL OLSUN İVEDİKLE OLSUN YÜCE RABBİM MAZLUM AĞAÇLAR MAZLUM TOPRAKLAR MAZLUM DİLSİZ HAYVANLARIN HATIRINA NE OLUR BUNLARIN ELLERİNİ KIRI PROSTAT KANSERİ OLUP GÜNLERCE İHTİYACINI GİDEREMEZ DURUMA DÜŞÜR BU GÜRUHLA BİZLERİ MAZLUMLARI BİR TUTMA BUNLAR HADDİ AŞANLAR BUNLAR MUSİBETİ CEZAYI HAKEDENLER HAKETTİKLERİNE KAVUŞTUR RABBİM
beykozun cumhuriyet köyünde de meşe ormanı talan edildi beykoz belediyesi seyretti göz yumdu,orman işletmeleri ne olmuş birkaç ağaç kesmişler biz cezamızı yazdık dediler vatandaş devam etti ve piknik alanı olarak faaliyetini sürdürüyor.Belediyeye verdiğim oylar haram olsun
@sukrangungor Sonra dersin ama meşe odununda kebap yedik diye.
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