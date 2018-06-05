ŞİLE'DE BOĞULAN ŞARKICI ONURCAN ÖZCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)
Şile'de önceki gün alabora olan teknede kaybolduktan sonra dün cesedine ulaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Onurcan Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kurtköy Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Onurcan Özcan'ın annesi Hatice Özcan, babası Metin Özcan ve sanatçı Ferhat Göçer, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Baba Metin Özcan taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Onurcan Özcan'ın cenazesi omuzlara taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Onur Can Özcan'ın cenaze namazı
-Sanatçının babası Metin Özcan'ın taziyeleri kabul etmesi
-Detaylar
Özgür Deniz KAYA
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme
Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum