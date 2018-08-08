Şile'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Şile'de arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ağva Meydanı'nda, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu iddia edilen A.O.Ö. ile A.D. arasında tartışma çıktı. A.O.Ö, yanında bulunan silahla A.D'ye 6 ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen A.D'nin cesedi Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayın ardından kaçmaya çalışan katil zanlısı A.O.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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